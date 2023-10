Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und betrunkenem Fahrzeugführer

Malchin (LK MSE) (ots)

Am 14.10.2023 gegen 07.30 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg über einen Verkehrsunfall mit einem LKW informiert. Ein 24jähriger deutscher LKW-Fahrer befuhr die B104 aus Chemnitz kommend in Richtung Gädebehn. Nach Angaben des Fahrers sei er auf Höhe der Unfallstelle im Pinnower Wald am Steuer eingeschlafen und kam dadurch nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten, streifte einen Straßenbaum und kam im Straßengraben zum Stehen. Hierbei erlitt er einen leichten Schock. Eine medizinische Behandlung war nicht notwendig. Die eingesetzten Rettungskräfte sowie die Polizeibeamten stellten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,37 Promille. Zudem wurden Anzeichen einer Beeinflussung durch andere berauschende Mittel festgestellt. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt. Gegen den Fahrzeugführer besteht bereits eine vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis wegen eines Trunkenheitsdeliktes. Der Führerschein, welcher von dem Fahrer nicht herausgegeben wurde, konnte aufgrund des Beschlusses des AG Neubrandenburg beschlagnahmt werden. Es wurde eine Anzeige wegen Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis aufgenommen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 31.500 Euro. Die Bergung des Fahrzeuges erfolgte in Zuständigkeit des fahrzeughaltenden Unternehmens.

