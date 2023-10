POL-NB: Diebstahl aus Motorboot

PR Sassnitz (ots) - Am 15.10.2023, gegen 00:40 Uhr, kam es zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Breege. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es aus bislang ungeklärter Ursache in der Küche zu einer Brandentwicklung. Der 47-jährige deutsche Eigentümer war bereits zu Bett gegangen und erwachte durch den starken Brandgeruch. Er verließ das Haus und verständigte ...

mehr