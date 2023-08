POL-SO: Zwei Schwerverletzte

Soest (ots) - Am 29. Juli, gegen 20:55 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brandgeschehen im Bereich eines leerstehenden Firmengeländes im Teinenkamp gerufen. In einer baufälligen Garage auf dem Gelände geriet ein an der Wand befindlicher Stromverteilerkasten in Brand. Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr konnten das Feuer zügig löschen. Sowohl am Verteilerkasten als auch an einem Sofa in der Garage, entstand Sachschaden. Die Polizei hat die weiteren ...

