POL-SO: Widerstand geleistet

Soest (ots) - Ein unbekannter Täter drang am 30. Juli, gegen 02:45 Uhr in ein Mehrfamilienhaus am Heinsbergplatz ein. Der Einbrecher verschaffte sich zunächst über eine Terrassentür Zutritt zum Haus und begab sich in die Wohnung im Obergeschoss. Dort nahm der Wohnungsinhaber das Licht der Taschenlampe des Einbrechers wahr und sprach diesen an, da er zunächst glaubte, dass sein Sohn in der Wohnung sei. Der Einbrecher verließ daraufhin fluchtartig das Haus und entfernte ...

