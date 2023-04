POL-HST: Tankstelleneinbruch - Täter haben es auf Alkohol abgesehen

Insel Rügen (ots) - Am Montagmorgen, dem 03.04.2023 wurde die Polizei sowohl nach Patzig als auch nach Rambin gerufen. Hier stellten Verantwortliche fest, dass eingebrochen wurde. In allen drei Fällen drangen bislang unbekannte Täter mutmaßlich über das Wochenende in die Einrichtungen, Kindergarten und Schule in Patzig und Kindergarten in Rambin, ein, ...

mehr