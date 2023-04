Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Einbrüche in Kindergärten und Schule auf Rügen

Insel Rügen (ots)

Am Montagmorgen, dem 03.04.2023 wurde die Polizei sowohl nach Patzig als auch nach Rambin gerufen. Hier stellten Verantwortliche fest, dass eingebrochen wurde.

In allen drei Fällen drangen bislang unbekannte Täter mutmaßlich über das Wochenende in die Einrichtungen, Kindergarten und Schule in Patzig und Kindergarten in Rambin, ein, durchwühlten Räume und Schränke und entwendeten mindestens in einem Fall mehrere Hundert Euro Bargeld. Ob und was noch entwendet wurde, ist genauso Gegenstand der Ermittlungen, wie die Prüfung, ob es Tatzusammenhänge zwischen den einzelnen Taten gibt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.250 Euro geschätzt.

Die Polizei hat vor Ort Anzeigen wegen des Verdachts des Diebstahls in besonders schweren Fällen aufgenommen. Der Kriminaldauerdienst Stralsund kam zur Spurensuche und -sicherung vor Ort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell