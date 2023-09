Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in leerstehendem Mehrfamilienhaus

Ludwigshafen (ots)

Am Abend des 31.08.2023 gegen 21 Uhr brannte es in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus in der Kanalstraße. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unbekannt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 30.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Durch einen Zeugenhinweis konnte ein 31-jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden. Polizeikräfte nahmen den Verdächtigen bei der anschließenden Fahndung vorläufig fest. Bei dem Mann ergaben sich Hinweise auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung. Ihm wurde zur Feststellung der Schuldfähigkeit eine Blutprobe in der Polizeidienststelle entnommen. Nach Sicherung möglicher Spuren, wurde der 31-Jährige wieder auf freien Fuß entlassen.

Haben Sie am Abend des 31.08.2023 etwas Verdächtiges in der Kanalstraße beobachtet?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

