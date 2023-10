Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer stoßen zusammen - eine Person verletzt (19.10.2023)

Konstanz (ots)

Am Donnerstagnachmittag sind auf dem Radweg des Hockgrabens zwei Radfahrer zusammengestoßen, wobei einer stürzte und sich Verletzungen zuzog. Ein 72-jähriger Rennradfahrer war auf dem Radweg in Richtung Mainaustraße unterwegs. Auf der Kreuzung zur Bettengasse touchierte der 72-Jährige das Hinterrad des Pedelecs, stürzte und verletzte sich dabei. Der 35-Jährige konnte einen Sturz verhindern und blieb unverletzt. Ein Rettungswagen brachte den 72-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Rennrad entstand geringer Sachschaden.

