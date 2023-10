Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Motorradfahrerin bei Sturz schwer verletzt (19.10.2023)

Konstanz (ots)

Eine Motorradfahrerin hat bei einem Sturz auf der Landestraße 221 zwischen Wollmatingen und Litzelstetten am Donnerstagabend schwere Verletzungen erlitten. Eine 54-Jährige fuhr gegen 22 Uhr mit einer Ducati auf der L221 von Wollmatingen in Richtung Litzelstetten. In einer Linkkurve kam die Bikerin mit ihrer Maschine nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte die dortige Leitplanke, stürzte und verletzte sich dabei schwer. Das Motorrad rutschte unter der Schutzplanke hindurch und blieb in einer angrenzenden Wiese liegen. In der Folge fing das Zweirad Feuer und brannte schließlich nahezu vollständig ab. Ein Rettungswagen brachte die 54-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An der Ducati entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

