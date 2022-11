Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von hochwertigem Reifensatz

Bild-Infos

Download

Zell (Mosel) (ots)

Am Donnerstag, dem 17.11.22 zwischen 17:30 und 18:00 Uhr kam es in Zell in der Corray zum Diebstahl eines Reifensatzes mit Alufelgen. Der Geschädigte lagerte die Felgen kurzfristig zum Trocknen an der Hauswand und musste in der Folge feststellen, dass diese entwendet wurden. Es handelte sich um Felgen der Marke "wheelworld" in der Größe 8,0x18 Zoll, LK 5x112, Farbe dunkelgrau. Auf den Felgen befanden sich Reifen der Größe 235/40R18. Der Gesamtschaden dürfte sich auf 1000EUR belaufen. Die PI Zell erbittet Hinweise zur Tat unter 06542-98670.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell