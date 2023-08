POL-COE: Dülmen, Ovelgönne/Handy aus Transporter gestohlen

Coesfeld (ots) - Betrugsversuche am Telefon finden mittlerweile täglich und in verschiedenen Varianten statt. So auch am gestrigen Tag (21.08.2023) in Nordkirchen. In einem Fall tat das Rentnerpaar (80 und 83 Jahre) genau das Richtige: Sie beendeten den Anruf und riefen den vermeintlich in einen Unfall verwickelten ...

mehr