POL-COE: Ascheberg, Breil/Versuchter Firmeneinbruch

Coesfeld (ots)

Vier Personen versuchten in der Nacht zum Montag (21.08.) in eine Firmenhalle in Ascheberg einzubrechen. Anhand der Aufzeichnung einer Überwachungskamera ist zu erkennen, Wie sei sich durch Manipulationen an einem Zaunelement Zutritt zu dem Firmengelände verschafften. Zu einem Einbruch in die Firma ist es nicht gekommen. Die Tatzeit liegt zwischen 00.37 und 00.44 Uhr. Anschließend flüchteten die Unbekannten vermutlich mit einem Auto, was im unmittelbaren Umfeld geparkt war. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

