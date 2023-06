Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht auf der L40

Irrel (ots)

Am Sonntag, den 11.06.2023 zwischen 19:00 Uhr und 19:16 Uhr befuhr ein weißer Ford Transit die L40 aus Richtung Irrel kommend in Fahrtrichtung Eisenach. In Höhe der Gemarkung kam ihm ein mattgrauer PKW entgegen mit einer männlichen Person am Steuer. Diese Person fuhr so mittig auf der Fahrbahn, dass der Fahrer des weißen Transits gezwungen war nach rechts auszuweichen und kollidierte so mit der Leitplanke. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden. Das mattgraue Fahrzeug entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bitburg (06561-96850) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell