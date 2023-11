Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Einbrecher schlagen Scheibe ein

Südlohn (ots)

Tatort: Südlohn, Am Esch;

Tatzeit: 17.11.2023, zwischen 07.45 Uhr und 15.30 Uhr;

Als Unbekannte die Scheibe einer Terrassentür einschlugen, steckte ein Schlüssel im Schloss. Die Täter griffen durch das entstandene Loch und schlossen die Tür auf. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Räume. Zu dem Einbruch an der Straße Am Esch in Südlohn kam es am Freitag zwischen 07.45 Uhr und 15.30 Uhr. Ob die Täter Beute machten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken: Tel. (02861) 9000. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell