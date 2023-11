Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Hordt;

Unfallzeit: 18.11.2023, 20.15 Uhr;

Sie sei von einer silberfarbenen Limousine des Herstellers Mercedes überholt worden, gab eine 40-jährige Radfahrerin am Samstagabend an. Der Wagen sei sehr dicht an ihr im Bereich einer Einmündung vorbeigefahren, in dessen Folge habe sie sich erschrocken, sei von der Straße abgekommen und schlussendlich gestürzt. Zu dem Geschehen kam es am Samstag gegen 20.15 Uhr in der Bauerschaft Hordt in Stadtlohn. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, entfernte sich der Autofahrer. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat bittet um Hinweise unter Tel. (02561) 9260. (db)

