Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Erneut Einbruch in Elektrofachgeschäft - Beute noch unbekannt

Viersen (ots)

Am Sonntagabend gegen 23:40 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt in ein Elektrofachgeschäft am Rathausmarkt in Viersen. Er nutzte dazu einen Schaden an der Geschäftsfront am Busbahnhof aus, der bereits bei einem Einbruch in der vergangenen Woche entstand (siehe dazu unsere Meldung 1044). Der Täter konnte sich noch vor Eintreffen der Polizei unerkannt entfernen, wurde jedoch durch Videokameras in dem Geschäft während der Tat gefilmt. Er war mit einer dunklen Jacke oder einem dunklen Pullover mit Kapuze bekleidet. Zur möglichen Beute können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen und Auswertungen weiterer Videoaufnahmen dauern an. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 02162/377-0 an die Kriminalpolizei in Viersen zu wenden. /tk (1052)

