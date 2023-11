POL-VIE: 231105 Willich-Neersen: Einbruch in ein Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Willich (ots) - In den Morgenstunden des 04.11.2023, in der Zeit zwischen 05.50 Uhr und 06.15 Uhr, hebelten unbekannte Täter an der Haustür, an der Wohnungstür und am Schlafzimmerfenster. Die Einbrecher gelangten in die Wohnung und durchsuchten Schränke und Schubladen. Über die Beute kann bisher keine Angabe gemacht werden. Die Kripo ermittelt und bittet um Hinweise auf Tatverdächtige über die 02162/377-0. ...

