Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen-Bracht: Frau durch umstürzenden Baum lebensgefährlich verletzt

Brüggen-Bracht (ots)

Die Ausläufer von Orkantief Ciaran haben gestern auch den Kreis Viersen erreicht. Feuerwehr und Polizei mussten zu zahlreichen Einsatzstellen im gesamten Kreisgebiet ausrücken. In der Nähe des Ausflugsziels "Weißer Stein" in Bracht ist eine Frau von einem Baum getroffen und lebensgefährlich verletzt worden.

Die 57-Jährige aus Viersen hatte, nachdem sie von einem umstürzenden Baum getroffen worden war, gegen 13.20 Uhr selbst den Notruf gewählt. Da der Unfall im Grenzgebiet geschah, landete ihr Anruf in der niederländischen Leitstelle in Maastricht. Niederländische und deutsche Einsatzkräfte starteten gemeinsam die Suche, die Frau konnte schon kurz darauf gefunden und in ein niederländisches Krankenhaus gebracht werden. Dort stellte sich im Laufe des Nachmittags heraus, dass sie schwerer verletzt war als ursprünglich angenommen, zwischenzeitlich bestand Lebensgefahr. /hei (1049)

