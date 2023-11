POL-VIE: Viersen: Brand in Wohnhaus nach ersten Ermittlungen fahrlässig ausgelöst

Viersen (ots) - Donnerstagnacht, in der Zeit zwischen 04.30 und 10.00 Uhr brachen Unbekannte in ein Fotogeschäft auf der Hochstraße in Viersen ein. Der oder die Ungekannten brachen gewaltsam eine Tür auf und durchwühlten das Geschäft. Die Einbrecher stahlen unter anderem die Ladenkasse mit Bargeld. Die Kripo in Dülken ermittelt und bittet um Hinweise auf Tatverdächtige über die 02162/377-0. /wg (1045) Rückfragen ...

mehr