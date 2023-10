Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brennholz gestohlen

Niederschmalkalden (ots)

In der Zeit von Sonntagabend auf Montagmorgen entwendeten bisher unbekannte Täter Fichtenbrennholz von einem Gelände in der Straße "Alte Kammgarnspinnerei" in Niederschmalkalden . Der Entwendungsschaden beträgt ca. 200 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 unter Angabe des Aktenzeichens 0263243/2023 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell