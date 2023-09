Sandhausen (ots) - Am Montagmittag gegen 14:40 Uhr kam es auf der A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe auf Höhe der Rastanlage Hardtwald zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Einer der Unfallbeteiligten verletzte sich hierbei leicht. Die Unfallaufnahme läuft derzeit noch. Der Verkehr wird aktuell über die Rastanlage sowie den Standstreifen an der ...

mehr