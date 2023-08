Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Diebstahl von zwei E-Scootern in Greifswald - Polizei schnappt mutmaßliche Täter

Greifswald (ots)

Am gestrigen Mittwoch (16. August 2023) gegen 14:00 Uhr wurde die Greifswalder Polizei über den Diebstahl eines E-Scooters im Bereich der Anklamer Straße informiert.

Der Eigentümer hatte seinen E-Scooter für kurze Zeit zum Zwecke eines Einkaufs vor dem dortigen Supermarkt abgestellt. Als er wieder zu seinem Fahrzeug kam, war dieses verschwunden. Zeugen gaben daraufhin an, dass kurz zuvor zwei männliche Personen, die vage beschrieben werden konnten, den Bereich mit dem E-Scooter in Richtung Europa-Hotel / Innenstadt verlassen hatten. Eine durchgeführte Nahbereichsfahndung und Befragung von Sicherheitsmitarbeitern des Europa-Hotels, ob Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem vorangegangenen Diebstahl gemacht wurden, ergab, dass tatsächlich kurz vor Eintreffen der Beamten zwei männliche Personen einen E-Scooter vor dem Hotel abstellten und den Bereich fußläufig verließen. Der zuvor gestohlene E-Scooter konnte dem Eigentümer somit wieder übergeben werden. Die Absuche nach den Tätern im Stadtgebiet wurde fortgesetzt, verlief jedoch zunächst erfolglos.

Gegen 16:30 Uhr wurde erneut der Diebstahl eines weiteren E-Scooters, Marke "ninebot G30D II" angezeigt. Dieser war durch seinen Eigentümer am Nachmittag vor dem benannten Europa-Hotel abgestellt worden. Da dieser aus dem Hotel heraus beinahe ständigen Sichtkontakt auf sein Gefährt hatte, ist davon auszugehen, dass die unbekannten Täter um 15:15 Uhr dieses unerkannt in einem unbemerkten Moment entwendeten. Im Rahmen der Fahndung im Stadtgebiet und der vagen Personenbeschreibung wurde auch das Umfeld der Gemeinschaftsunterkunft in der Brandteichstraße angefahren und mit dem dortigen Sicherheitspersonal bzgl. möglicher Feststellungen Rücksprache gehalten. Tatsächlich konnte hier bestätigt werden, dass gegen 16:10 Uhr eine männliche Person die Einrichtung zu Besuchszwecken betrat, die einen E-Scooter mit sich führte. Bei Aufsuchen des Zimmers, welches offenbar Besuchsziel des Mannes war, konnten die Beamten sowohl den 26-jährigen algerischen Zimmerbewohner, seinen 18-jährigen algerischen Besucher sowie den entwendeten E-Scooter feststellen. Beide Personen gaben den Diebstahl des E-Scooters zu. Den Diebstahl des zuvor in der Anklamer Straße entwendeten Scooters verneinten beide.

Auf Grund der örtlichen und zeitlichen Nähe beider Taten sowie der übereinstimmenden Personenbeschreibungen wird ein Tatzusammenhang angenommen. Die Ermittlungen hierzu erfolgen gegenwärtig. Der E-Scooter wurde sichergestellt und konnte im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder an den Eigentümer übergeben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell