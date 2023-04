LPI-J: Pressemitteilung der PI Apolda vom 30.04.2023

Jena (ots) - Am Freitag gegen 11:00 Uhr befuhr eine 72-jährige Fahrerin eines Dacia die L1059 aus Richtung Camburg kommend in Richtung Münchengosserstädt. In einer scharfen Rechtskurve kam die Frau dann nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier frontal mit einem Pkw VW. Glücklicherweise wurde die 52-jährige Beifahrerin des VW nur leicht verletzt. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher ...

mehr