Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht

Weimar/Weimarer Land (ots)

Am Mittwoch, dem 19.04.2023, ereignete sich ein Sachverhalt in der Ortslage Kranichfeld, welcher nunmehr weiter ermittelt werden soll. Ein 12-jähriger Schüler wollte sich nach Schulschluss von einem Schnellimbiss etwas zum Mittag holen. Als er gegen 12:10 Uhr fußläufig in der Alexanderstraße war, hielt direkt neben ihm ein weißer Transporter. Kurz danach öffnete sich die Schiebetür und eine männliche Person kam zum Vorschein. Der 12-Jährige erschrak sich ob der Situation und rannte in der Folge zurück in Richtung Schule. Laut der Aussage des Jungen sollen in diesem Transporter zwei männliche Personen gesessen haben, welche wie folgt beschrieben werden können:

Der Fahrer hatte kurze graue Haare, was fast wie eine Glatze aussah und hatte Falten im Gesicht. Er hatte keine Brille oder Bart. Der Mann an der Schiebetür hatte eine Glatze, einen Schal ins Gesicht gezogen und eine Art Schminke unter den Augen. Er hatte eine schwarze Lederjacke und Lederhandschuhe an.

Der Transporter war weiß mit rostigen Stellen. Die hinteren Scheiben war getönt und markant war eine ca. 20-30 cm lange Antenne im hinteren Bereich.

Kurz bevor der Junge gen Schule rannte, kam ein zweiter, graufarbener Transporter die Straße entlang, welcher ebenso im Bereich des weißen Transporters hielt. Ob die beiden Transporter in Verbindung stehen, konnte nicht eruiert werden.

Nachdem der 12-Jährige wieder an der Schule war, informierte er seine Mutter, welche wiederrum die Polizei Weimar informierte.

Erste Ermittlungen vor Ort erbrachten keine Hinweise zu den benannten Fahrzeugen. Vor diesem Hintergrund sucht die Kripo Weimar nunmehr Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder gar den Fahrzeugen geben können. Die Erreichbarkeit ist unter 03641-812464 oder per Mail an KPS.Weimar@polizei.thueringen.de gegeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell