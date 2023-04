Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auflieger mit Rasenmähern gestohlen

Petershagen (ots)

Auf einen Auflieger mit über 250 Akkurasenmähern hatten es Kriminelle offenbar gezielt in der Zeit von Sonntag, 23 Uhr bis Montag, 4.30 Uhr in der Dingbreite in Lahde abgesehen.

Der Sattelauflieger hatte im genannten Zeitraum im Industriegebiet an der Straße in einer langen Parkbucht in Höhe der Hausnummer 16 gestanden. Als ein LKW-Fahrer den zuvor abgestellten weißen Anhänger mit Nienburger Kennzeichen am frühen Morgen abtransportieren wollte, fehlte von diesem jede Spur. Daraufhin rief der Mann die Polizei.

Hinweise zu den Dieben, dem Verbleib des Anhängers und den Rasenmähern werden von der Polizei Minden unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell