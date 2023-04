LPI-J: Frontalzusammenstoß noch glimpflich

Saale-Holzland-Kreis (ots) - In der Schmiedehäuser Straße in Camburg fiel am Donnerstagnachmittag ein Mann auf, welcher randalierend durch die Straße lief. Zudem hatte dieser eine blutende Verletzung. Gegenüber der Polizei gab er an, sich diese in der eigenen Wohnung zugezogen zu haben. Bei einer Nachschau konnte in der Wohnung die zerstörte Einrichtung aber auch Betäubungsmittel aufgefunden werden. Der 37-Jährige muss sich nun wegen Sachbeschädigung und Verstoßes ...

