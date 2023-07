Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wo ist die geklaute S 51? Die Polizei sucht Zeugen

Sondershausen (ots)

Die Polizei in Sondershausen sucht Zeugen zu einem Mopeddiebstahl in Sondershausen. Unbekannte stahlen zwischen Dienstag, 25. und Mittwoch, 26. Juli vom Parkplatz eines Wohnblockes am Lohberg eine rote S 21. Auffällig ist die Sonderlackierung in himbeerrot. Wer hat den Diebstahl beobachtet oder kann Angaben zum Verbleib des Mopeds machen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610, Aktenzeichen 0193452, entgegen.

