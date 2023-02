Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Fußgängerin beim Vorbeifahren touchiert und leicht verletzt

Herdecke (ots)

Am Mittwochmorgen überholte eine 78-jährige Herdeckerin auf der Straße zur alten Schule eine 25-jährige Schwelmerin, die ihr Pferd am Fahrbahnrand führte. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah die 78-Jährige die Pferdeführerin und touchierte diese mit dem Außenspiegel. Weiterhin fuhr sie der Frau über den Fuß. Die Fußgängerin wurde hierbei leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

