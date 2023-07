Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendclub von Einbrechern heimgesucht

Effelder (ots)

Unbekannte brachen im Laufe des Donnerstags in den Jugendclub, an der Mühlhäuser Straße ein. Hieraus erbeuteten sie neben Bargeld und einer Musikanlage auch eine Überwachungskamera. Diese sollte in den kommenden Tagen installiert werden. Wer Hinweise zum Einbruch geben kann, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510, Aktenzeichen 0195059, zu melden.

