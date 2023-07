Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto von Straße abgekommen, Fahrer unter Alkoholeinfluss

Roßleben-Wiehe (ots)

Ein 20-jähriger Autofahrer befuhr am Donnerstagabend, gegen 21 Uhr, in Roßleben, die Haldenstraße in Richtung Schwimmbad. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über seinen Daewoo. Er kam von der Straße ab, das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer und zwei weitere Insassen im Alter von 19 und 16 Jahren konnten das Unfallauto selbstständig verlassen. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt, seine Freunde blieben, nach bisherigen Erkenntnissen, unverletzt. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Er musste mit zur Blutentnahme, seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher.

