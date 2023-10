POL-OE: Verkehrsunfallflucht unter dem Einfluss von Alkohol

Olpe (ots) - In der Nacht von Dienstag (17. Oktober) auf Mittwoch (18. Oktober) hat sich in einer Spielhalle in der Franziskanerstraße in Olpe ein Diebstahl ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat ein 22-Jähriger in einem günstigen Moment den Kassenbereich und stahl aus der Kasse Bargeld. Als eine Angestellte dies bemerkte, schubste er sie zur Seite. Hierbei wurde die Frau leicht verletzt. Ein Zeuge eilte der Frau zur Hilfe und verletzte sich dabei ebenfalls ...

