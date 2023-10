Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: E-Bikes aus Hotelgarage gestohlen

Olpe (ots)

Aus der Garage eines Hotels in der Straße "Am Diehlberg" in Sondern hat ein unbekannter Täter am Montag (16. Oktober) zwischen 17:15 Uhr und 20:40 Uhr zwei Pedelecs entwendet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand blockierte er dafür das Garagentor, als es gerade automatisch schließen sollte. Der Unbekannte entwendete dann nacheinander die E-Bikes.

Aufgrund von Videoaufnahmen kann der Täter folgendermaßen beschrieben werden:

- Aussehen: südländischer Phänotyp, kurze dunkle Haare, leichter Bartansatz - Bekleidung: schwarze Jacke der Marke Adidas (Emblem auf rechter Brust), graue Jeanshose, schwarze Turnschuhe, Rucksack mit blau-gelber Farbe der Marke Adidas

Bei den entwendeten Pedelecs handelte es sich einmal um ein graues E-Bike der Marke Kawa und bei dem anderen um ein schwarzes "Haibike". Die Räder haben einen Wert im vierstelligen Eurobereich.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell