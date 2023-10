Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auffahrunfall mit drei Pkw

Lennestadt (ots)

Am Montag (16. Oktober) hat sich gegen 07:20 Uhr auf der B 236 ein Verkehrsunfall unter Beteiligung von drei Fahrzeugen ereignet. Dabei befuhr eine 23-jährige Autofahrerin die Bundesstraße in Richtung Neukamp. Vor einem Kreisverkehr musste die Autofahrerin ihren Wagen abbremsen. Eine ihr folgende 19-jährige Autofahrerin fuhr auf ihr abbremsendes Fahrzeug auf. Infolge des Zusammenstoßes wird der Wagen in einen bereits vor dem Kreisverkehr wartenden Pkw geschoben. Die 23-Jährige erlitt durch den Unfall Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell