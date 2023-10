Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Beamter nach Sturz mit Polizeimotorrad verletzt

Olpe (ots)

Am Montag (16.10.2023) kam es um 11.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich des Kreisverkehrs "Am Bratzkopf/Stellwerkstraße". Ein 60-jähriger Polizeibeamter war mit seinem Dienstmotorrad aus dem Kreisverkehr herausgefahren und wollte anschließend seine Fahrt auf der Stellwerkstraße in Richtung Busbahnhof fortsetzen. Nur wenige Meter nach dem Verlassen des Kreisverkehrs verlor er jedoch aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad. Der Beamte stürzte mit seinem Zweirad und kam mit seinem Bein unter dem Krad zum Liegen. Er verletzte sich dabei schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand nur sehr geringer Sachschaden. Die Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

