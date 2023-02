Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Zeugenaufruf nach tödlichem Verkehrsunfall.

Lippe (ots)

Am Sonntagnachmittag (19.02.2023) gegen 14.40 Uhr verunglückte ein 60-jähriger Pedelec-Fahrer in der Breder Straße schwer, nachdem er mit einer Fußgängerin zusammengestoßen war (wir berichteten dazu bereits: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/5445646). Inzwischen erlag der Mann aus Lage leider seinen schweren Verletzungen. Im Zuge der Ermittlungen sucht das Verkehrskommissariat weitere Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu diesem Verkehrsunfall geben können. Der Aufruf richtet sich auch an Personen, die den Pedelec-Fahrer vor dem Unfall gesehen haben. Ihre Angaben richten Sie bitte telefonisch unter 05231 6090 an das Verkehrskommissariat.

