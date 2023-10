Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pedelec aus Garage gestohlen

Lennestadt (ots)

Unbekannte Täter haben in dem Tatzeitraum zwischen Freitag (13. Oktober, 22 Uhr) und Samstag (14. Oktober, 02:00 Uhr) aus einer offenstehenden Doppelgarage in der Bremerichstraße in Langenei ein E-Bike gestohlen. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein schwarzes Pedelec der Marke Fischer in einem Wert von rund 1500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02671-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell