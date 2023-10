POL-OE: Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer

Finnentrop- Rönkhausen (ots) - Am Samstagmorgen (14.10.2023) kam es gegen 10:45 Uhr in Finnentrop-Rönkhausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 61- jähriger Pkw-Fahrer aus dem Kreis Wittmund schwer verletzt wurde. Demnach befuhr der Unfallverursacher die L 687 von Wildewiese kommend in Fahrtrichtung Rönkhausen. In einer langgezogenen Rechtskurve gerät er aus nicht geklärter Ursache nach rechts in den unbefestigten ...

