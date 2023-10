Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Alleinunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Attendorn-Niederhelden (ots)

Am Samstag, den 14.10.2023, gegen 18:10 Uhr, kam es zu einem Alleinunfall eines Motorradfahrers in Attendorn-Niederhelden. Ein 43-Jähriger Motorradfahrer aus Hückeswagen befuhr die L880 in Fahrtrichtung Attendorn-Helden. Am Ortsausgang Attendorn-Niederhelden kam der Motorradfahrer, vermutlich aufgrund regennasser Fahrbahn, mit seinem Motorrad ins Rutschen. Im Anschluss kam er mit seinem Motorrad zu Fall und verletzte sich dabei schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

