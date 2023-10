Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Rollerfahrer verletzt

Finnentrop (ots)

Finnentrop. Am Donnerstag (12.10.2023) um 16.42 Uhr wurde bei einem Verkehrsunfall in der Westfalenstraße in Lenhausen ein 17-jähriger Rollerfahrer aus Finnentrop verletzt. Der junge Fahrzeugführer wollte aus der Blumenstraße auf die Westfalenstraße abbiegen und übersah hierbei eine 54-jährige Attendornerin, die mit ihrem Pkw in Richtung Finnentrop fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der Rollerfahrer an der Hand verletzt und durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

