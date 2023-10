Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: E-Bike aus Garage in Fretter entwendet

Finnentrop (ots)

In der Zeit zwischen Montag (09.10.2023, 15:00 Uhr) und Dienstag (10.10.2023, 09:00 Uhr) wurde ein E-Bike aus einer Garage in der Straße "Am Weingarten" entwendet. Nach derzeitigen Erkenntnissen stand die Garage am Montagnachmittag zum Teil offen. Vermutlich wurde in einem unbeobachteten Moment die Gelegenheit für den Diebstahl genutzt, obwohl das E-Bike noch mit einem Faltschloss gesichert war. Bei dem E-Bike handelt es sich um ein schwarz-weißes Rad der Marke KTM, Modell Macina Plus. Der Wert liegt im unteren vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

