Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Carport-Brand in Brenschede

Lennestadt (ots)

Feuerwehr und Polizei wurden am Dienstag (10.10.2023) gegen 19:00 Uhr alarmiert, weil in der Ortslage Brenschede ein Carport brannte. Das Doppelcarport funktionierte hälftig als Unterstand für einen PKW - die andere Hälfte wurde als Gartenlaube genutzt. Durch den Brand wurde das Carport nahezu vollständig beschädigt. Auch das untergestellte Fahrzeug wurde durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Ein Übergreifen der Flammen auf nebenstehende Wohngebäude konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Das Feuer verursachte an Carport, Interieur und PKW einen Schaden im unteren bis mittleren fünfstelligen Eurobereich. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Ein Brandermittler der Kreispolizeibehörde Olpe übernahm die Ermittlungen.

