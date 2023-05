POL-PDNR: Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt des motorisierten Zweiradverkehrs

Flammersfeld (ots) - Am Dienstag, 30.05.2023, ereignete sich zwischen 11.00 Uhr und 19.30 Uhr ein versuchter Einbruchsdiebstahl in Flammersfeld, Hobener Weg. Bislang unbekannte Täter versuchten hierbei, die Nebeneingangstür eines Wohnhauses aufzubrechen. Da der Versuch misslang, gelangten sie jedoch nicht ins Gebäude. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr