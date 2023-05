POL-PDNR: Mit geklauten E-Scooter unterwegs

Altenkirchen (ots) - In der Zeit von Samstag, 27.05.2023, 12.30 Uhr, bis Dienstag, 30.05.2023, 08.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in Altenkirchen, In der Bellersbach, einen Fahrradträger. Dieser war unter einem geparkten Pkw gelagert. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Telefon: 02681 946-0 pialtenkirchen@polizei.rlp.de ...

mehr