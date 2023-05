Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brandstiftung durch Feuerwerkskörper

Neuwied (ots)

Neuwied - Gegen 00:34 Uhr wurden durch mehrere Anrufer Ruhestörungen aufgrund Feuerwerkskörpern in Heimbach-Weis gemeldet. Die Wohnung des Verursachers konnte lokalisiert werden, laut Zeugenaussagen wurden die Feuerwerkskörper von dem Balkon des 33 jährigen männlichen Verursachers aus abgeschossen. Dieser stritt jedoch den Sachverhalt zunächst ab. Nach weiterem Vorhalt gab er dann an, dass ein Bekannter von ihm die Feuerwerkskörper gezündet habe. Der Bekannte wäre nicht mehr vor Ort. Gegen 05:00 Uhr wurde abermals das Abschießen von Feuerwerkskörpern gemeldet. Auf der Anfahrt der Polizeibeamten wird festgestellt, dass eine größere Hecke unmittelbar in der Nähe zu der Anschrift des Beschuldigten in Brand stand, diese wurde durch die Anwohner mittels mehreren vollen Wassereimern gelöscht. Seitens der Nachbarschaft wurde mitgeteilt, dass der nun Beschuldigte die ganze Nacht über immer wieder Feuerwerkskörper und Böller gezündet habe. Gegen 05:00 Uhr sei dann besagter Strauch in Brand geraten. Der Beschuldigte konnte zuerst nicht vor Ort angetroffen werden. Während der Sachverhaltsaufnahme kehrte dieser an die Tatörtlichkeit zurück. Er gab an, den Brand verursacht zu haben, da er Feuerwerkskörper in die Luft geschossen habe. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,59 Promille. Bei einer Wohnungsdurchsuchung wurde noch ein Böller aufgefunden und sichergestellt. Danach wurde der Beschuldigte zur Dienststelle verbracht, es wurde eine Blutprobe entnommen und er wurde ins Gewahrsam genommen. Durch den Vorfall wurde niemand verletzt, es entstand Sachschaden an Hecke, Markise, Blumentöpfen, einem Teppich und Solarlampen.

