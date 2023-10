Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Drolshagen (ots)

Am Montag (09.10.2023) kam es um 19:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Hützemert. Ein 77-jähriger Autofahrer war mit seinem Fahrzeug in Fahrtrichtung Drolshagen unterwegs. In Höhe der Unfallstelle geriet er zunächst mit seinem Fahrzeug auf den Gegenfahrstreifen. Als er dann einem entgegenkommenden PKW nach rechts ausweichen wollte, fuhr er über eine Mittelinsel hinweg und kollidierte mit einem darauf angebrachten Verkehrszeichen. Im Verlauf der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten eine deutliche Alkoholisierung des Autofahrers fest. Daher wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst und der Führerschein des Mannes sichergestellt. Zudem wurde eine entsprechende Strafanzeige gefertigt. Der Sachschaden liegt im unteren vierstelligen Eurobereich.

