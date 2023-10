Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Hünsborn und Oberholzklau

Wenden (ots)

Am heutigen Montag (09.10.2023) kam es gegen 10:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L564 zwischen Freudenberg-Oberholzklau und Wenden-Hünsborn. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 66-Jähriger mit seinem PKW die L564 in Richtung Hünsborn. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum. Der Mann wurde schwerverletzt mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er jedoch kurze Zeit später. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde ein VU-Team aus dem Hochsauerlandkreis zur Unterstützung hinzugezogen. Die L564 ist aktuell noch für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell