Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Dachrinnen von Jagdhütte entwendet

Attendorn (ots)

Unbekannte Täter machten sich zwischen Donnerstag (05.10.2023) und Freitag (06.10.2023) an einer Jagdhütte im Bereich Listerscheid zu schaffen. Die Täter drangen dabei sowohl in einen Lagerraum, als auch in die Jagdhütte selbst ein. Letztlich wurden jedoch lediglich zwei Dachrinnen von dem Objekt abmontiert und entwendet. Während der Beuteschaden im unteren dreistelligen Eurobereich lag, wurde hingegen durch die Tat ein Sachschaden im vierstelligen Bereich angerichtet. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell