Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall verletzt

Drolshagen (ots)

Am Samstag (07.10.2023) ereignete sich um 16:55 Uhr ein Verkehrsunfall im Bereich Berlinghausen. Eine 57-jährige Autofahrerin wollte von der Straße "Im Öhlchen" in die L 351 (Am Hütteberg) einfahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 55-jährigen Fahrradfahrer, der zeitgleich die L351 aus Richtung Brachtpe kommend befahren hatte. Durch die Kollision verletzte sich der Radfahrer leicht. An Fahrrad und PKW entstand ein Sachschaden im oberen dreistelligen Eurobereich.

