Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei verletzte Motorradfahrer bei Auffahrunfall

Olpe-Rhonard (ots)

Eine Gruppe Motorradfahrer befuhr am Samstag, den 07.10.2023, gegen 10:54 Uhr die K6 von Olpe-Rhonard kommend in Fahrtrichtung B54. Im Einmündungsbereich der K6 zur B54 musste ein 57-Jähriger Motorradfahrer aus dem Rhein-Erft-Kreis verkehrsbedingt warten. Dies erkannte ein 56-Jähriger Motorradfahrer aus Dortmund, der sich ebenfalls in der Gruppe befand, zu spät. Es kam im Einmündungsbereich zu einem Auffahrunfall. Durch den Zusammenstoß kamen beide Motorradfahrer zu Fall. Sie erlitten leichte Verletzungen und wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An den Motorrädern entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell