POL-OE: Alkoholisierter LKW-Fahrer beschädigt Leitplanke

Olpe (ots) - Olpe. In der Nacht zu Dienstag (03.10.2023) zwischen 01:30 Uhr und 08:00 Uhr wurde in der Imbergstraße in Olpe ein abgestellter Roller der Marke Yamaha, Typ MBK mit dem Versicherungskennzeichen 692 LLS entwendet. Ein weiteres auffälliges Merkmal an dem Kleinkraftrad ist ein karierter Sitzbezug. Eventuelle Hinweise werden unter 02761 / 9269-0 erbeten. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Olpe ...

